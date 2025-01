Legisladores de la coalición citaron Comisión Permanente para tratar el tema Venezuela; se hará el martes

"Queríamos saber qué iba a pasar hoy con Maduro, si iba a dar el golpe de Estado o no. Dio el golpe de Estado. Para mí al menos, y creo que es la posición de toda la Coalición Republicana, al haber asumido no dándose las condiciones jurídicas para poder hacerlo, es un golpe de Estado", aseguró.

"Esperamos que el Frente Amplio también la firme, porque la base es el no haber cumplido con la promesa de no presentar las actas. No presentó ningunas, ni las falsas ni las verdaderas", sostuvo.

El Partido Colorado emitió declaración que condena la situación en Venezuela y “agravamiento de ruptura institucional”. Además reclamaron restauración del sistema democrático.

El dirigente y senador electo Robert Silva señaló que la declaración sigue con la tradición del partido de defender la democracia. También reclama "la pronta aparición" del uruguayo que está desaparecido en ese país. Además, cuestionó que el Frente Amplio no se haya pronunciado al respecto. "Es muy preocupante, particularmente cuando se va a asumir el gobierno nacional".

ROBERT VENEZUELA

Desde el Frente Amplio, el futuro ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, manifestó preocupación por lo que está sucediendo en ese país.

"En el caso de mi partido, el Partido Socialista, venimos expresando desde hace mucho tiempo nuestra preocupación por la situación en Venezuela, por la democracia en Venezuela. Ha habido algunas expresiones del presidente Gabriel Boric (Chile) en estos días que tienen mucho que ver con señalamientos que nosotros hemos hecho. Nos preocupan los derechos humanos, nos preocupa la transparencia de los procesos electorales. Allí hay un camino que lo tiene que construir el propio pueblo de Venezuela, pero toda la comunidad internacional estará atenta. También estar atentos a no ingresar en lógicas que en lo geopolítico puedan también interferir sobre la soberanía del pueblo venezolano", señaló.

Respecto a las expresiones de Cancillería que calificó como "gobierno de facto", señaló que corresponden al gobierno actual realizarlas y que el gobierno electo hará lo suyo cuando asuma.