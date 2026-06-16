Diez allanamientos a bocas de drogas en Marconi dejan detenidos y armas, dinero y drogas incautadas

Varias personas resultaron detenidas a primera hora de la tarde de este martes por diez allanamientos que realizó la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía en Marconi.

Además, fueron incautadas armas, drogas y dinero. La investigación demandó varios meses y tuvo como cometido desarticular grupos criminales que operan en el barrio. Ocurre luego de diversos enfrentamientos que incluyeron balaceras.

De momento, la Policía no ha precisado cuántos fueron los arrestos.

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Los procedimientos fueron en bocas de ventas de drogas, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Y la Policía acudió al lugar con las órdenes de detención correspondientes, autorizadas por la Justicia.

Entre las armas incautadas hay revólveres y pistolas.

Al menos en una de las casas fue hallado un sistema de videovigilancia, que permite a los delincuentes tener el lugar vigilado. Subrayado mostró en vivo parte del procedimiento.