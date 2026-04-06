Le hicieron el "cuento del hijo retenido" a una mujer de 87 años y entregó USD 2.000 y $100.000: hay una pareja detenida

El 29 de marzo a las diez de la noche una mujer de 87 años recibió un llamado telefónico en el que estafadores le exigieron que ponga dinero en una bolsa y la dejara en la puerta de su casa. Le dijeron que tenían a su hijo retenido y que, para dejar de golpearlo, debía entregar la plata.

La víctima puso USD 2.000 y $100 mil pesos en una bolsa —mientras se mantuvo al teléfono con los delincuentes— y la dejó en la puerta de su casa en el Cerro de Montevideo, donde fue recogida por los estafadores.

Momentos después, la mujer comprobó que su hijo estaba bien y que había sido víctima de una estafa.

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La investigación del caso recayó en investigadores de la zona operacional IV, que tras realizar tareas de inteligencia y vigilancia, determinaron que los presuntos autores usaron un auto y lograron marcar una vivienda ubicada en Robinson y Jaime Roldós y Pons, en el barrio Pérez Castellanos.

Este domingo en la mañana los policías llegaron con una orden de allanamiento al lugar y detuvieron a un hombre de 36 años con antecedentes penales por estafa, drogas y rapiña, y a una mujer de 35.

Pero, además, en la vivienda encontraron un arma automática tipo MP18 que tenía un cargador largo y 30 cartuchos. También incautaron tres rifles y una pistola con la numeración limada. En total, fueron halladas cinco armas, 20 cartuchos calibre 45, ocho calibre 9mm, cinco calibre 22 y tres cartuchos de escopeta.

Los policías incautaron el auto Peugeot 508 que presuntamente usaron los estafadores el 29 de marzo cuando se llevaron el dinero de la puerta de la casa de la víctima y siete celulares para periciar. Según los investigadores, ese auto está vinculado a varios cuentos del tío.

Los dos detenidos quedaron a disposición de Fiscalía para resolver su situación judicial.

Según la Policía, solo Investigaciones de zona IV lleva tres bandas criminales desarticuladas por esta modalidad en lo que va del año. Hace 20 días fue condenado un hombre y se recuperaron USD 8.000 y $120 mil. En tanto, en febrero fue condenado otro hombre que tenía varios antecedentes penales y estaba cometiendo una estafa.