RECIBÍ EL NEWSLETTER
VILLA ESPAÑOLA

Peatona murió tras cruzar la calle y ser embestida por un auto en la zona de Antel Arena

Información a la que accedió Subrayado indica que el siniestro de tránsito fatal ocurrió en Dámaso Antonio Larrañaga y El Cairo.

policía-siniestro-peatón-antel-aeena

Un peatona murió este martes de noche tras ser embestida por un auto en avenida Dámaso Antonio Larrañaga y El Cairo, en las inmediaciones del Antel Arena, en Villa Española.

Información a la que accedió Subrayado indica que la mujer de más de 70 años cruzó la calle y fue embestida por el conductor.

Personal de Policía Científica analiza la escena en busca de evidencias y analiza las cámaras de la zona para determinar responsabilidades.

gota a gota: el fenomeno de los prestamos ilegales en uruguay; ceres advierte que se consolida
Seguí leyendo

Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida

Temas de la nota

Lo más visto

video
FLOR DE MAROÑAS

Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
ADUANA EN ROCHA

Incautaron mercadería de contrabando por $5 millones en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy
Ruta 6

Un niño de 12 años murió en un accidente de tránsito en Tacuarembó: conducía una moto
ESTABAN CON UNA ABUELA

La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Aumentó el número de mujeres jubiladas: de 7.700 a 9.500 por año por la ley de flexibilización laboral

Te puede interesar

Prueba de ADN confirmó que cuerpo encontrado en Maldonado era el pescador desaparecido en Cabo Polonio
ROCHA

Prueba de ADN confirmó que cuerpo encontrado en Maldonado era el pescador desaparecido en Cabo Polonio
Vicepresidente de INAU aseguró que nunca recibieron denuncia de violencia en el caso de Jonathan Correa video
HERMANA DEL ADOLESCENTE AL AMPARO

Vicepresidente de INAU aseguró que nunca recibieron denuncia de violencia en el caso de Jonathan Correa
La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
ESTABAN CON UNA ABUELA

La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU

Dejá tu comentario