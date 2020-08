Laura Raffo considera que para la Intendencia se compararán modelos y no candidatos

Señaló que la mayor o menor dificultad para conseguir votos siempre fue distinta en los diferentes barrios de Montevideo, y que realiza un profundo análisis de intención de voto con el objetivo de detectar ventanas de oportunidad, para contarle a la ciudadanía su propuesta y programa de gobierno, sustentado en una forma diferente de gobernar, con "un modelo más profesional, cercano a las personas, que rinda cuentas y sea más transparente".

Manifestó que recorre con su equipo cada uno de los barrios de la capital guiada por sus dirigentes zonales, porque son los que mejor conocen sus problemáticas. En el Barrio Reus, se detuvo en la plazoleta de las calles Arenal Grande y Justicia, una zona con intenso movimiento comercial, principalmente los días sábado. Allí hizo referencia a que justamente ese rubro es uno de los más golpeados por las consecuencias económicas de la pandemia, por lo que se acercó a conversar con los vecinos sobre su batería de medidas “Montevideo se reactiva”, basada en la exoneración de tasas y habilitaciones para lograr la reactivación del sector.

En conversación con la prensa, la candidata a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Multicolor, dijo que no le preocupa que la competencia interna entre los candidatos del Frente Amplio polarice la elección, porque la gente va a comparar modelos de gobierno y no necesariamente candidatos. Manifestó que ellos tienen un empate técnico y un programa común, por lo que, quien elige votar a uno de ellos sabe que está votando un determinado modelo de gobierno con el que ella no coincide.

Creo que la gente va a comparar modelos y no necesariamente candidato a candidato