Catán fue eliminado de Gran Hermano Uruguay y habló sin filtros: "No sé qué vieron, no es lo que vieron, es todo lo contrario"

Los televidentes de Gran Hermano Uruguay resolvieron con sus votos eliminar de la casa a Catán, que el lunes de noche abandonó el juego y a la salida, con Eliana Dide, se despachó sin filtros.

¡TENEMOS ELIMINADO! Catán es el elegido para abandonar la casa esta noche. ¡Se termina su camino en el reality y la casa queda en shock! #GranHermanoUY pic.twitter.com/7FTMcmPt43 — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 27, 2026

“No sé qué vieron, no es lo que vieron, es todo lo contrario. Si yo soy el villano, yo soy el héroe y el bueno”, dijo en referencia al público, y aseguró que él armó los bandos en la casa y que los que quedan adentro conforman "una guardería".