Los televidentes de Gran Hermano Uruguay resolvieron con sus votos eliminar de la casa a Catán, que el lunes de noche abandonó el juego y a la salida, con Eliana Dide, se despachó sin filtros.
Catán fue eliminado de Gran Hermano Uruguay y habló sin filtros: "No sé qué vieron, no es lo que vieron, es todo lo contrario"
Catán fue eliminado por decisión del público y ni bien salió de la casa se despachó a gusto. Dijo que él armó los bandos en la casa de Gran Hermano Uruguay, que inventó hasta las canciones, y se dijo humilde.
“No sé qué vieron, no es lo que vieron, es todo lo contrario. Si yo soy el villano, yo soy el héroe y el bueno”, dijo en referencia al público, y aseguró que él armó los bandos en la casa y que los que quedan adentro conforman "una guardería".
Catán aseguró que inventó hasta la canción con la que lo despidieron y se definió como un hombre "humilde".
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