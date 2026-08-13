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PRUSIA Y EGIPTO

Hallaron cuerpo en playa del Cerro; Prefectura y Policía trabajan en la zona

La aparición ocurrió en la tarde de este jueves en Prusia y Egipto, en la bahía del barrio Cerro, en Montevideo.

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Personal de Prefectura y policial trabaja en la orilla de la playa del Cerro tras la aparición de un cuerpo.

Información primaria a la que accedió Subrayado, indica que los efectivos fueron alertados y llegaron hasta Prusia y Egipto donde aguardan la llegada de Policía Científica.

Hasta el momento no está identificado.

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