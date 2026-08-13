Un delincuente de 18 años fue extraditado desde Buenos Aires e imputado por el triple homicidio ocurrido el 24 de mayo, en una boca de venta de drogas ubicada en las calles Egipto y Estados Unidos, en Cerro. Ese día, fueron asesinados dos hombres, de 23 y 29 años, y una mujer de 35. Otras dos personas resultaron heridas de gravedad.

La investigación del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional fueron identificados los autores y detenidos en Buenos Aires a donde se habían fugado. Tienen 18 y 19 años.

El trabajo coordinado con la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol permitió emitir una orden de captura internacional para ambos. El joven de 18 fue detenido por las autoridades argentinas cuando intentaba salir de Buenos Aires con destino a Uruguay, fue extraditado el miércoles a Montevideo y sometido a la Justicia Penal que dispuso su imputación por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por concurso y en calidad de cómplice. Se determinó la medida cautelar de prisión preventiva por 180 días.

Se espera que en las próximas horas sea extraditado el delincuente de 19 años, que había sido detenido el 16 de julio. Extraditaron de Argentina e imputaron a delincuente de 18 años por triple homicidio de mayo en Cerro Norte. Los detalles con @Guillelorenzo20 | https://t.co/BmpxVnnd2S



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