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Investigan caso sospechoso de meningitis en una escuela de Artigas; un niño de 11 años fue internado

El caso se da en un niño vacunado, afirmó la directora departamental de Salud del MSP. Las autoridades activaron protocolos con medidas de profilaxis y desinfección.

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Un caso sospechoso de meningitis en un niño de 11 años de la Escuela 37 de Artigas es analizado por las autoridades de la salud.

La directora departamental de Salud de Artigas, Nerysabel Guichón, indicó que el caso se da en un niño vacunado, que estuvo internado en el hospital local, donde se le realizaron estudios, y luego trasladado al Hospital de Salto por precaución.

Aseguró que "el niño está estable" y estimó que será dado de alta en las próximas horas. Ingresó al centro de salud con un cuadro de fiebre y lesiones en la piel compatibles con petequias.

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Como se trata de un caso sospechoso, se activó el protocolo sanitario desde el paciente ingresó al centro de salud. Desde Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP) visitaron la escuela y se reunieron con maestros y este jueves lo hacen con los padres de los compañeros de clase.

En tanto, se realizó la profilaxis a la madre del niño que viajó con él y se podrá a disposición de los padres de los compañeros para que hagan lo mismo. Además, se recomiendan medidas de prevención, así como de limpieza y desinfección.

Guichón sostuvo que las clases no se suspenden en la escuela y la actividad también es normal en la clase del niño.

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