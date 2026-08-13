"Lluvias importantes" afectan este lunes todo el país producto del Niño Godzilla "más potente de la historia", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que este lunes se registrarán lluvias importantes y "puede haber alguna tormenta" que afectarán todo el país.

"Hay un fenómeno que empieza a gestarse que es muy rápido y que es el ascenso de la temperatura. Cuando hay ascenso de temperatura, las condiciones para la formación de tormentas, de efecto severo, pueden llegar a darse y es lo que va a ocurrir el domingo", anunció.

El domingo llueve hacia el final del día en la zona norte y el lunes se generalizan.

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En lo que respecta al fenómeno del Niño Godzilla, el meteorólogo comentó que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que se espera que este sea el fenómeno del Niño más potente de la historia desde su estudio y que afectará Sudamérica de forma bastante complicada.

"Está muy complicado. El calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central ya está cercana a los 2° sobre lo que es la superficie y, desde lo que es la superficie 300 metros hacia abajo, el calentamiento es muy importante, muy relevante. Se espera que sea uno de los fenómenos del Niño más potentes", explicó.

El fenómeno trae consigo inundaciones en algunos lugares, mucho frío en otros. "Ya está manifestándose en la zona patagónica con importantes nevadas, esto va a generar muchos inconvenientes y en nuestra región lo que se prevé son fenómenos meteorológicos intensos e indudablemente con mucha lluvia", agregó.

Cisneros comentó que no hay ninguna infraestructura en los países de América del Sur que esté pensada en soportar los eventos que se esperan para los próximos meses.

"Todo Uruguay va a estar afectado y con las mismas consecuencias", apuntó.