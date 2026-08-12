Delincuentes estuvieron 45 minutos forzando una puerta en Punta Carretas; propietaria reclama patrullaje

Roxana contó a Subrayado que estaba durmiendo con su familia y sobre la 01.00 sintió los ladrillos de su perro, penó que era por una amiga que se había quedado con ellos esa noche, pero como el animal seguía ladrando miró las cámaras de seguridad.

"De repente veo que hay una persona en la puerta. Yo dije es alguien borracho, está ladrando por eso. Al rato veo que me está apalancando la puerta para entrarme al domicilio. Ahí despierto a mi marido, él baja automáticamente, le golpea la puerta, se van. Después nos dimos cuenta por las grabaciones que eran dos personas", relató.

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Y agregó: "Nos dimos cuenta que fueron 45' desde que la personas empezó a utilizar una herramienta desde la cerradura".

La vecina llamó al 911. Según dijo, los delincuentes estuvieron media hora para sacar la llave de la puerta.

"Si hubiera sido una llave común me entraban enseguida. La preocupación viene del lado que estuvieron tantos minutos sin que hubiera patrullaje", destacó.