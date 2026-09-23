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"MOLESTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL"

Las recomendaciones de una especialista por la pelusa de los plátanos que no solo afecta a los alérgicos

"Lo que nos molesta de la pelusa es que tiene como unas pequeñas espaditas lo suficientemente chicas para entrar en nuestra vía aérea", explicó la alergista.

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La llegada de las pelusas de los plátanos afecta a quienes circulan por las calles de Montevideo. Paola Camacho, alergista, da sus recomendaciones para afrontarlas y asegura que "molesta a la población en general" y no solo a los alérgicos.

Antes, describió qué es lo que sucede en el cuerpo con este elemento de la naturaleza: "Lo que nos molesta de la pelusa es que tiene unas espículas, que son como unas pequeñas espaditas, que tienen el tamaño lo suficientemente chico para entrar en nuestra vía aérea y hacer pequeños cortes, pequeños traumas, tanto en la nariz, como en la mucosa ocular, y nuestro cuerpo se defiende con una inflamación, y empezamos a tratar de sacarla y lagrimeo, irritación ocular, picazón ocular, mocos, estornudos, molestias nasales".

"Esta pelusa genera trauma y lesiones en el que es alérgico y en el que no, y son cosas muy molestas", señaló.

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"Algo que nos puede ayudar a todos es utilizar lentes grandes para evitar que entre en los ojos, y también utilizar tapabocas", recomendó. Otro consejo es lavarse la cara al llegar de la calle, para retirar el residuo que queda en la nariz, en los ojos.

"Si hubo mucha exposición ese día, mucho viento, vemos que había mucho platanero, mucha pelusita volando, lavarnos el cabello también nos puede ayudar bastante. Si hay síntomas muy intensos, se puede aplicar lágrimas oculares que nos ayuden a quitar el excedente en los ojos, y a hacer lavados nasales con solución salina, con spray nasal o salmuera hecha en casa con agua hervida", añadió.

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