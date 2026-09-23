La séptima edición de la feria de empleo Recruiting Day se desarrolla este miércoles hasta las 17:30 horas en el auditorio de Antel. El evento es gratuito pero requiere registro previo en recruitingday.com.uy.
Séptima edición de feria de empleo Recruiting Day se desarrolla este miércoles en el auditorio de Antel
La feria de empleo con stands de 25 empresas atendidos por sus reclutadores de recursos humanos, y un espacio de networking con entrevistas en vivo, desafíos y formas de avanzar en los procesos de selección.
Leticia Viva, directora de Crear Comunicación, explicó que el día de reclutamiento tiene dos etapas: una feria de empleo con stands de 25 empresas atendidos por sus propios reclutadores de recursos humanos, y un espacio de networking con entrevistas en vivo, desafíos y formas de avanzar en los procesos de selección.
El año pasado, fueron más de 4.000 visitas y este 2026 se espera superar esa cifra. Viva destacó que hay búsquedas abiertas de varios puestos en varias empresas de Montevideo e interior.
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Las empresas con presencia en el Recruiting Day son de retail, hotelería, servicios, automotor, tecnología y consultoras, entre otras.
Muchas personas de todo el país y extranjeros se acercaron a participar del evento, buscando mejorar su situación laboral o conseguir un empleo.
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