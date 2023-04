Las recomendaciones de Migraciones de Fray Bentos para quienes viajan a Argentina

Seguí leyendo Argentina: Mauricio Macri aseguró que no será candidato en la próxima elección

El jefe de Migraciones recordó que se habilitó que aquellos menores que viajen con sus padres pueden hacer el trámite con la libreta de matrimonio, sin la obligatoriedad de la partida de nacimiento.

“La gente no prevé de buscar en Internet cuál es la documentación necesaria para salir de Uruguay y ha pasado mucho sí que nos encontramos con gente que tiene todo reservado y no puede salir porque no tiene la partida de nacimiento. Entonces se tomó la decisión de aceptar desde este viernes hasta el lunes 10 de abril la libreta de matrimonio”, indicó.

Además, aseguró que desde el lado argentino, por donde tienen que detenerse los uruguayos que ingresan a ese país, hay funcionarios en todas las casetas. Del lado uruguayo son cinco las habilitadas, y se prevé duplicar la atención para el operativo retorno.