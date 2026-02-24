RECIBÍ EL NEWSLETTER
Servicio de Sanidad Animal

Argentina detecta brote de gripe aviar y suspende exportaciones del sector

El hallazgo puso en marcha un plan de contingencia con aislamiento, desinfección y sacrificio de las aves, cuya cantidad no fue informada.

Autoridades de sanidad animal de Argentina detectaron un brote de gripe aviar en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires, por lo que desde este martes las exportaciones del sector quedaron temporalmente suspendidas.

Así lo informó el Servicio de Sanidad Animal (Senasa) luego de confirmarse el lunes un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad de Ranchos, 120 kilómetros al sudoeste de la capital argentina.

El gobierno notificó del caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspendió temporalmente las exportaciones de todos los productos aviares hacia los países con los que tiene acuerdo bajo estatus de libre de la enfermedad.

No obstante la producción destinada al mercado interno continuará con normalidad ya que la influenza aviar no se transmite por consumo de carne de aves ni de huevos, precisó el Senasa.

El último brote había ocurrido en agosto pasado en otro establecimiento comercial de la provincia de Buenos Aires, lo que había motivado la suspensión de exportaciones, que se reanudaron en octubre.

Argentina registró un aumento interanual del 8% de las exportaciones de carne aviar en el último período computado (enero-agosto de 2025) con un volumen de 112.000 toneladas que reportaron 155 millones de dólares, según datos oficiales.

Los principales destinos de la exportación del sector son China, Sudáfrica, Chile y Hong Kong.

En el vecino Uruguay, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) declaró este martes la emergencia sanitaria tras detectar influenza aviar H5 en fauna silvestre en Canelones, Maldonado y Rocha, en el sur y este del país.

La declaración de emergencia, que busca reducir el riesgo de propagación a la producción avícola, prohíbe la movilidad de aves de corral y la instalación de ferias, remates y exposiciones relacionadas al sector en todo el país.

Además refuerza las instrucciones de bioseguridad, lo que incluye mayores controles y el aumento de la protección en los corrales para evitar el contacto de la producción con aves silvestres.

