Las recomendaciones de la Dirección de Loterías y Quinielas sobre apuestas online en la previa del Mundial 2026

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas emitió un comunicado con recomendaciones sobre apuestas deportivas, en la previa del Mundial 2026 y recomendó la elección de juegos “autorizados oficialmente por el Estado”.

Las recomendaciones tienen que ver con elegir plataformas en las que “evitas riesgos, posibles fraudes y tu participación en lavado de activos”, señala el comunicado y agrega que “involucrarse en sitios no autorizados puede implicar sanciones y pérdidas económicas”.

“El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca y sabemos que la pasión por el deporte también se vive en las apuestas. Por eso, destacamos que en Uruguay solo los juegos de azar y apuestas en línea autorizados oficialmente por el Estado garantizan transparencia, seguridad y confianza”, sostiene el texto de la Dirección que depende del Ministerio de Economía y Finanzas.

Comunicado Juego Ilegal Mundial

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