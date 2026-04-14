Legisladores colorados y cabildante solicitaron informe sobre posibilidad de aplicar indulto parlamentario a Moisés Martínez

Los legisladores del Partido Colorado , Andrés Ojeda y Elianne Castro, junto con el cabildante Álvaro Perrone solicitaron informe técnico a jurídica del Parlamento sobre la posibilidad de promover un indulto parlamentario a favor de Moisés Martínez , el joven que mató a su padre tras años de abuso contra él y su familia y que fue condenado a 12 años de cárcel.

"El caso presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional, habiéndose probado en el juicio que el Sr. Martínez y su familia fueron victimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos", señala el pedido dirigido a la Asamblea General.

"El indulto se vislumbra como una herramienta para evitar que la pena se convierta en una 'mortificación' adicional para una victima de abuso crónico que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, cumpliendo así con el espíritu del Artículo 26 de nuestra Carta", dice el texto. "La propia sentencia reconoce un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por delitos sexuales contra su propia hija", agrega.

Las consultas que hacen los parlamentarios es respecto a si debe concluir el tratamiento del caso a nivel judicial para que puedan tratar el indulto en la Asamblea General. También sobre el tratamiento del tema y "si la iniciativa debe presentarse formalmente como un Proyecto de Ley o bajo otra modalidad de resolución de la Asamblea General, y si se requiere el ingreso previo a alguna comisión", agrega.

"Dado que el Sr. Martinez posee primariedad absoluta y carece de antecedentes penales previos, solicito ratificar si, desde el punto de vista técnico, cumple con los requisitos de admisibilidad para ser beneficiario de esta medida", indican los legisladores y consultan también "si existen antecedentes documentados, en los que la Asamblea General haya ejercido la facultad prevista en el artículo 85, numeral 14, de la Constitución para conceder indultos", así como conocer "el contexto general de su aplicación".