PedidosYa se contactó con la familia del repartidor asesinado y rechazó violencia en cualquier ámbito

PedidosYa emitió un comunicado tras el asesinado de un repartidor de 62 años, crimen ocurrido el lunes de noche en el Centro de Montevideo durante una discusión de tránsito.

En un comunicado emitido, la empresa expresó que lamenta profundamente la muerte de Juan Carlos, quien trabajaba como repartidor desde hacía cuatro años. Además, rechazó “de la forma más enérgica la violencia” y “cualquier manifestación de violencia en la vía pública o en cualquier otro ámbito”.

La compañía indicó que se puso en contacto con la familia del trabajador para brindar apoyo y colaboración en este momento.

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También anunció que abrirá espacios de conversación y contención para su comunidad de repartidores, con instancias que serán asesoradas por profesionales, con el objetivo de escuchar inquietudes, ofrecer apoyo emocional y trabajar en herramientas de convivencia y seguridad.

Por último, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y aportar la información necesaria para el avance de la investigación.

El comunicado

Ante la muerte de un repartidor de PedidosYa

Montevideo, 14 de abril de 2026. Desde PedidosYa lamentamos profundamente la trágica muerte de Juan Carlos, ocurrida en la noche de este lunes 13 de abril. Juan Carlos era repartidor para la compañía desde hace 4 años. Rechazamos de la forma más enérgica la violencia que culminó en este hecho y cualquier manifestación de violencia en la vía pública o en cualquier otro ámbito.

Manifestamos nuestra solidaridad con la familia Juan, con quienes ya nos hemos puesto en contacto para brindar nuestro apoyo y colaboración en este momento de profundo dolor.

Para nuestra comunidad de repartidores, abriremos espacios de conversación y contención. Estaremos convocando próximamente nuevas instancias, asesoradas por profesionales, para escuchar sus inquietudes, brindar apoyo emocional y trabajar juntos en herramientas de convivencia y seguridad.

Reiteramos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades, aportando toda la información que sea necesaria para el esclarecimiento de la investigación.

El homicidio del delivery

El homicidio ocurrió este lunes a las 19:37 en Cuareim y Colonia, cuando el trabajador circulaba en una moto y mantuvo una discusión de tránsito con el conductor de un auto. El hombre lo apuñaló y escapó del lugar. La víctima fue trasladada al Hospital Maciel en estado grave y murió minutos después.

El agresor, un hombre de 30 años sin antecedentes, fue detenido por la Policía tras ser ubicado mediante cámaras de vigilancia.

Por este caso, la Unión de Trabajadores de PedidosYa convocó a una movilización que se realizó en la tarde en Plaza Independencia, en reclamo de justicia y mejores condiciones de seguridad para el sector.