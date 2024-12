Las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencias ante aviso de Meteorología

Respecto a las mascotas, la recomendación es que estén en lugares protegidos.

“Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles. Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas. Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda. Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos. En caso de tener que salir a la intemperie, usar ropa adecuada (abrigo y calzado impermeable). En caso de tener que permanecer fuera del hogar por muchas horas (en el trabajo, en el local de estudios, etc.) llevar alguna prenda adicional (medias, calzado, etc.)”, indica el comunicado del Sinae.

Para quienes deban estar al exterior, el Sinae recomienda que no se intente cruzar por caminos inundados, aunque se los conozca. También se llama a utilizar rutas principales y durante el día antes que por la noche, y conducir con velocidades más bajas, aumentando distancia de seguridad con los vehículos que vayan delante.

“Circular con visión panorámica atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.). Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning)”.

“Si se identifica actividad eléctrica, alejarse de espacios abiertos (canchas, estacionamientos, etc.) y de torres, alambrados o cualquier otra estructura metálica. Alejarse de la costa y no bañarse en piscinas, playas, ríos, etc. Evitar refugiarse bajo los árboles: la madera mojada es conductora de la electricidad. En caso de advertir cables de tendido eléctrico caídos, no tocarlos y dar aviso de inmediato a las autoridades competentes. Procurar desconectar antenas y entradas de TV cable. En caso de vivir en zonas rurales, desconectar los aparatos electrónicos”, agrega el texto.

Ante una emergencia, Sinae informa que la línea de comunicación es el 911.

Por su parte, la Intendencia de Montevideo recordó que ante desbordes y obstrucciones se puede llamar al 092250260.

EL AVISO DE INUMET VIGENTE

El Instituto Uruguayo de Meteorología actualizó este sábado su aviso a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas para este domingo.

“Desde las primeras horas del domingo 1° se espera una nueva desmejora por el suroeste del país generando tormentas fuertes y puntualmente severas”, dice el informe oficial publicado este sábado de noche.

“Dicha desmejora comenzaría a desplazarse al centro y norte del país luego del mediodía donde esperamos los fenómenos más significativos asociados a tormentas con rachas de vientos muy fuertes y precipitaciones puntualmente copiosas”, detalla Meteorología.

“En zonas de tormenta se podrán registrar: rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones abundantes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”, agrega el informe.

“Luego del pasaje de este sistema de tormentas se espera el incremento en la intensidad del viento de componente SW (suroeste) principalmente en zonas costeras que continuaría durante el lunes 2”, finaliza el aviso de Meteorología.