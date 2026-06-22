Las chances de Uruguay para seguir en el Mundial: desde quedar primero si vence a España hasta eliminado como peor tercero

Uruguay decepcionó el domingo al empatar 2 a 2 con Cabo Verde y dejó seriamente comprometida su chance de pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La Celeste suma solo 2 puntos por los dos empates obtenidos hasta ahora, y depende del partido con Espala en la última fecha de la fase de grupos.

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De vencer a España (por demás difícil dado el nivel que ha mostrado hasta ahora la Selección Uruguaya que dirige Marcelo Bielsa y el cúmulo de errores defensivos exhibidos), la Celeste llegaría a 5 puntos y ahí se asegura la clasificación directa a la próxima fase, sea en primero o segundo lugar. Eso dependería, en caso de victoria, del resultado entre Cabo Verde (que también tiene 2 puntos) y Arabia Saudita (1 punto).

Empate

Si Uruguay empata con España llegaría a 3 puntos, quedaría por debajo la albiroja (que tendría 5), por lo que su clasificación dependería directamente del partido entre Cabo Verde y Arabia.

Una victoria de Cabo Verde o un triunfo de Arabia dejaría a Uruguay tercero, con 3 puntos (siempre en caso de empatar con España) por lo que la Celeste debería aspirar a ser uno de los ocho mejores terceros para pasar de ronda, con 3 puntos.

Distintas opciones se abren si Cabo Verde y Arabia empatan. Ahí hay que ver el resultado de Uruguay ante España y sacar la calculadora por la diferencia de goles, etcétera. Esto en caso de que la Celeste y Cabo Verde igualen en 3 puntos.

Derrota

Si Uruguay pierde con España quedará con 2 puntos y ahí, para clasificar, debe esperar que al menos otras cuatro selecciones, en los otros grupos, terminen en peor situación, esto es, terceros con 1 punto, o con 2 pero menos goles que Uruguay. La calculadora, otra vez.