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Las chances de Uruguay para seguir en el Mundial: desde quedar primero si vence a España hasta eliminado como peor tercero

Uruguay hipotecó gran parte de su chance al empatar con Cabo Verde el domingo. Depende ahora de un triunfo ante España en el último partido, un empate o incluso una derrota que lo deje entre los ocho mejores terceros.

La formación inicial de Uruguay ante Cabo Verde. Foto: AFP

La formación inicial de Uruguay ante Cabo Verde. Foto: AFP

Uruguay decepcionó el domingo al empatar 2 a 2 con Cabo Verde y dejó seriamente comprometida su chance de pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La Celeste suma solo 2 puntos por los dos empates obtenidos hasta ahora, y depende del partido con Espala en la última fecha de la fase de grupos.

Victoria

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De vencer a España (por demás difícil dado el nivel que ha mostrado hasta ahora la Selección Uruguaya que dirige Marcelo Bielsa y el cúmulo de errores defensivos exhibidos), la Celeste llegaría a 5 puntos y ahí se asegura la clasificación directa a la próxima fase, sea en primero o segundo lugar. Eso dependería, en caso de victoria, del resultado entre Cabo Verde (que también tiene 2 puntos) y Arabia Saudita (1 punto).

Empate

Si Uruguay empata con España llegaría a 3 puntos, quedaría por debajo la albiroja (que tendría 5), por lo que su clasificación dependería directamente del partido entre Cabo Verde y Arabia.

Una victoria de Cabo Verde o un triunfo de Arabia dejaría a Uruguay tercero, con 3 puntos (siempre en caso de empatar con España) por lo que la Celeste debería aspirar a ser uno de los ocho mejores terceros para pasar de ronda, con 3 puntos.

Distintas opciones se abren si Cabo Verde y Arabia empatan. Ahí hay que ver el resultado de Uruguay ante España y sacar la calculadora por la diferencia de goles, etcétera. Esto en caso de que la Celeste y Cabo Verde igualen en 3 puntos.

Derrota

Si Uruguay pierde con España quedará con 2 puntos y ahí, para clasificar, debe esperar que al menos otras cuatro selecciones, en los otros grupos, terminen en peor situación, esto es, terceros con 1 punto, o con 2 pero menos goles que Uruguay. La calculadora, otra vez.

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