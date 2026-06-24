Culminada la fecha dos del Mundial en todos los grupos, hay cinco selecciones en el tercer puesto con menos puntos que Uruguay

Gol de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: AFP

Con 12 grupos en este Mundial de Norteamérica, clasifican a la siguiente ronda los dos primeros y los ocho mejores terceros.

Uruguay tiene 2 puntos y en el caso de que termine la fase de grupos en tercera posición, lo que puede ocurrir si pierde el viernes con España o incluso si empata y Arabia Saudita le gana a Cabo Verde, entonces habrá que ver si la Celeste se mete entre los ocho mejores terceros. Esto quiere decir que hay al menos cuatro selecciones con menos puntos, o con la misma cantidad pero peor saldo de goles.

Al día de hoy, culminada la segunda fecha de cada grupo, hay cinco selecciones que ocupan el tercer lugar con menos puntos que Uruguay.

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Estas son:

República Checa con 1 punto en el grupo A, y saldo de goles -1.

Bosnia y Herzegovina con 1 punto en el grupo B y saldo de goles -3.

Ecuador con 1 punto en el grupo E y saldo -1.

Senegal con 0 puntos en el grupo I, con saldo -3.

República Democrática del Congo con 1 punto en el grupo K y saldo -1.

Si cuatro de estas selecciones empatan en la última fecha llegan a 2 puntos (1 en el caso de Senegal), y podrían quedar en peor posición que Uruguay, aún con 2 puntos, si la diferencia de goles beneficia a la Celeste.

En caso de empate en puntos, las posiciones se definen por diferencia de goles, y si persiste la igualdad se considera la cantidad de goles marcados, obteniendo el lugar en disputa la selección que haya anotado más.

Si aún así dos o más selecciones siguen empatadas se considera el Fair Play (juego limpio). Esto beneficia a la selección con menos tarjetas rojas y amarillas, tanto las recibidas por futbolistas como por entrenadores y cuerpo técnico.

Y sí aún así persiste la igualdad, se definirá la posición y el pasaje a la siguiente ronda por la posición de cada selección en el ranking de la FIFA. El que esté en mejor posición gana.