FNC envía al seguro de paro a todos los trabajadores de la planta de Minas y el sindicato se declara en conflicto

El sindicato de Pilsen se declaró en conflicto tras conocer que Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) envió al seguro de paro a la plantilla de la planta de Minas. Este viernes habrá una asamblea general de tarde en Montevideo

Desde el sindicato indicaron que son 59 los trabajadores afectados y remarcan que ambas plantas, la de Minas y la de Montevideo, deben permanecer abiertas "por lo que significa para el departamento de Lavalleja y su entorno, ya que dejarían de volcarse a la economía local cerca de 1 millón de dólares al año solo por la pérdida del empleo directo".

El presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, indicó a Subrayado que los trabajadores fueron citados a las 14:00 horas de este jueves por la directiva de la empresa, y allí se les comunicó que reevaluarán la operativa a nivel nacional, y que como medida primaria se envía al seguro de paro a la plantilla de Minas.

Seguí leyendo Fin de semana muy frío, con heladas y lluvias el domingo; el pronóstico de Nubel Cisneros

image

En un comunicado, los trabajadores dijeron que "la empresa aumentó la ganancia por mejora de la productividad" y agregaron que "hoy quiere seguir aumentando las ganancias planteando el seguro de paro a los compañeros de Planta Minas y "reevaluar" el negocio.

En 2024 hubo anuncio de cierre de la planta y tras negociación, fue reabierta con menos plantilla.

image

El comunicado de FNC

La empresa hizo llegar un comunicado a la prensa en el que señala que "Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) comunicó hoy el envío al seguro de paro de todos los trabajadores de su planta de Minas durante julio para comenzar una revisión general de sus operaciones en el país".

"La decisión -que alcanza a 59 colaboradores- fue adoptada por la empresa tras sufrir una significativa pérdida de competitividad durante los últimos años debido, principalmente, a 3 factores:

*El mercado registra un ingreso masivo y creciente de latas importadas bajo condiciones y reglas de juego más favorables que las que tiene la industria nacional, con sueldos significativamente menores en su cadena logística y de comercialización.

*El país presenta costos de producción significativamente más altos en comparación con otros países de la región, lo que sitúa a la producción nacional en una clara desventaja competitiva.

*Una alta carga tributaria que encarece el precio que pagan los consumidores".

FNC agrega que "durante julio la planta de Montevideo tenía prevista su parada anual, mientras que la de Minas ingresará en seguro de paro".

"Ante este complejo escenario, FNC está realizando una revisión integral de su operación en Uruguay, buscando abrir un diálogo activo con el gobierno y con el sindicato con el objetivo de buscar soluciones que permitan asegurar la viabilidad de la industria nacional a largo plazo", finaliza el comunicado de la empresa.