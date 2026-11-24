Alternatus rescató un lagarto que overo macho que viajó desde Cerro Chato hasta Montevideo, durante cuatro horas.
Lagarto polizón: Alternatus rescató al animal que viajó 250 kilómetros en un vehículo sin que sus ocupantes se dieran cuenta
El lagarto overo macho se escondió y viajó durante cuatro horas desde Cerro Chato a Montevideo.
La organización recibió un pedido de ayuda "bastante particular" para rescatar al animal que había viajado oculto en el paragolpes de un vehículo.
Ignacio Etchandy contó en redes sociales que el animal recorrió 250 kilómetros sin que los ocupantes del auto se dieran cuenta.
Un veterinario de la organización fue en busca del lagarto y pudo rescatarlo sin problemas. Estaba en un estacionamiento.
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