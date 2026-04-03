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CENTRO

Ladrón que roba ladrón: entraron de madrugada a una peluquería y uno de los delincuentes intentó quedarse con el dinero

Ocurrió en la madrugada del jueves en el local ubicado en Aquiles Lanza y Soriano, en el Centro de Montevideo. Todo quedó registrado. La Policía analiza las cámaras para identificarlos.

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Tres delincuentes robaron en una peluquería ubicada en Aquiles Lanza y Soriano en el Centro de Montevideo. Ocurrió en la madrugada del jueves.

Los ladrones ya habían estado el día anterior en el local para correr las cámaras de seguridad que dan hacia el frente para no ser registrados a la entrada, y volvieron a la noche siguiente para robar.

Primero, entró uno de los delincuentes e intentó mover las cámaras internas de la peluquería, pero se olvidó de una que registró toda la acción. Luego, ingresaron los otros dos delincuentes.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.
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El primero de los ladrones fue hacia la caja registradora, la abrió y colocó el dinero en el bolsillo e hizo de cuenta como que estaba vacía. Lo que sí sacó fue una caja con monedas para repartirlas con los otros delincuentes.

Pero, uno de los ladrones se dio cuenta que había guardado el dinero en el bolsillo y lo increpó. Comenzaron a discutir y ahí se vio obligado a sacar el dinero para repartirse, pero en otro momento de descuido, el delincuente volvió a guardarse parte del botín.

Los vecinos aseguran que se trata de delincuentes conocidos de la zona céntrica. Se llevaron unos 1.500 pesos y varios objetos de la peluquería. La Policía analiza las cámaras de seguridad del comercio y del Ministerio del Interior para identificarlos y detenerlos.

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