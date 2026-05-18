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BELVEDERE

Condenaron a delincuente que robó una camioneta, fue perseguido y se tiroteó con la Policía

El otro rapiñero, de 20 años, resultó herido de bala en el intercambio de disparos con los policías y permanece internado.

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Un delincuente de 21 años fue condenado por el robo de una camioneta en la Unión que terminó con una persecución y tiroteo con la Policía en Belvedere. Irá a prisión por seis años por los delitos de rapiña especialmente agravada, atentado y lesiones personales.

El otro delincuente, de 20 años, resultó herido de bala en el intercambio de disparos con la Policía y permanece internado. Una vez que sea dado de alta será puesto a disposición de la Fiscalía y la Justicia Penal.

Los dos delincuentes robaron el vehículo el sábado de mañana en las inmediaciones de 8 de Octubre y 20 de Febrero, en la zona de la Unión.

persecucion y tiroteo en belvedere entre policias y delincuentes que habian robado camioneta en la union
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Persecución y tiroteo en Belvedere entre policías y delincuentes que habían robado camioneta en la Unión

Los visualizadores del Centro de Comando Unificado (CCU) del Ministerio del Interior observaron el coche con dos ocupantes en las inmediaciones de Camino Maldonado y Susana Pintos, lugar dónde se inició una persecución que terminó próximo las 2 de la tarde de este sábado, en Santa Lucía y Sajama, en la zona de Belvedere.

El delincuente que iba al volante del vehículo robado se metió en una calle sin salida, y eso permitió que los uniformados pudieran rodearlos.

Tras un intercambio de disparos ambos fueron reducidos y detenidos. Además del delincuente baleado, un policía sufrió un roce de bala.

La Policía logró recuperar el vehículo robado e incautó una pistola calibre 9 milímetros que tenían los sujetos que intentaban escapar.

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