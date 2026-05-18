Condenaron a delincuente que robó una camioneta, fue perseguido y se tiroteó con la Policía

Un delincuente de 21 años fue condenado por el robo de una camioneta en la Unión que terminó con una persecución y tiroteo con la Policía en Belvedere. Irá a prisión por seis años por los delitos de rapiña especialmente agravada, atentado y lesiones personales.

El otro delincuente, de 20 años, resultó herido de bala en el intercambio de disparos con la Policía y permanece internado. Una vez que sea dado de alta será puesto a disposición de la Fiscalía y la Justicia Penal.

Los dos delincuentes robaron el vehículo el sábado de mañana en las inmediaciones de 8 de Octubre y 20 de Febrero, en la zona de la Unión.

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Los visualizadores del Centro de Comando Unificado (CCU) del Ministerio del Interior observaron el coche con dos ocupantes en las inmediaciones de Camino Maldonado y Susana Pintos, lugar dónde se inició una persecución que terminó próximo las 2 de la tarde de este sábado, en Santa Lucía y Sajama, en la zona de Belvedere.

El delincuente que iba al volante del vehículo robado se metió en una calle sin salida, y eso permitió que los uniformados pudieran rodearlos.

Tras un intercambio de disparos ambos fueron reducidos y detenidos. Además del delincuente baleado, un policía sufrió un roce de bala.

La Policía logró recuperar el vehículo robado e incautó una pistola calibre 9 milímetros que tenían los sujetos que intentaban escapar.