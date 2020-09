Lacalle Pou visitó Rocha y habló de elecciones municipales: "si vengo es porque vengo, si no vengo es porque no vengo"

Posteriormente, se hará presente en Lascano para la entrega de ambulancias y en el Chuy donde se inaugurará un ecógrafo.

Apenas bajó del helicóptero, un equipo de Subrayado -con Willan Dialutto- lo entrevistó para el programa "Arriba Gente".

Lacalle Pou fue interrogado sobre las críticas que está recibiendo por la visita a distintos departamentos en medio de la campaña para las elecciones municipales.

Ya había sucedido en Salto, cuando el presidente fue a inaugurar un centro educativo en Salto Grande. En ese contexto, se lo acusó de ir a dar apoyo al presidente de la comisión técnico mixta, que encabeza una lista del Partido Nacional.

En las últimas horas se replicaron más críticas al conocerse su llegada a Rocha a partir de las acciones pollíticas del exsenador José Carlos Cardoso, uno de los aspirantes a la Intendencia.

Lacalle dijo al respecto: "si vengo es porque vengo. Si no vengo es porque no vengo. Yo prefiero que me critiquen porque vengo". ironizó.

lacalle rocha

El mandatario explicó que viene recorriendo el país como lo anunció durante la campaña-

Las acusaciones no solo vienen de la oposición. El candidato de Cabildo Abierto a la intendencia Martín Rodríguez criticó al nacionalista Cardoso de “sacarle provecho” a la llegada del mandatario para hacer campaña.

Rodríguez sostuvo que el acuerdo que tienen con Lacalle Pou es que los tres candidatos de la coalición gobernante –el tercero es el diputado blanco Alejo Umpiérrez– “tienen el mismo trato”, por más que Cardoso “quiera apropiarse del presidente”.

En ese sentido opinó que Lacalle Pou como presidente representa a “todos los uruguayos”, por lo tanto, “no corresponde que nadie se lo apropie, ni siquiera los tres candidatos de la coalición”.

HOTEL

Posteriormente, Lacalle y su comitiva se hizo presente en el Rocha Athletic Club donde realizó una conferencia de prensa.

El foco allí fue el proyecto de construcción de un hotel y casino en la costa de Rocha. El presidente dijo que el plan que está en manos del Ministerio de Turismo "es abarcativo" y contempla el perfil turístico de Rocha de respeto al medio ambiente, entre otros conceptos.

También habló de la temporada turística en la perspectiva de la pandemia de Covid-19.

El gobierno -dijo- maneja una serie de escenarios para la temporada turística, aunque las decisiones no han sido tomadas. Señaló que "la perilla" de apertura dependerá del momento, es decir si habrá apertura al turismo solo local, o regional, o si se habilitarán ciertos turistas de países en función de la calidad sanitaria del país de origen.

Lacalle Pou recordó que la situación en Uruguay está controlada, pero se puede descontrolar de un momento a otro si persisten las "conductas irresponsables".

"Se que se están haciendo casamientos. Y no se pueden hacer casamientos. Son fiestas de 100, 200 personas", explicó.

PEAJES

Un comentario significativo del presidente fue que no es partidario de la idea de crear peajes en la ruta perimetral. Explicó que no está de acuerdo con el objetivo "recaudatorio" del proyecto.

La idea del sector privado fue presentada por el ministro Luis Alberto Heber en la comisión de Transporte del Parlamento.

Heber explicó que ese método sería aplicado para financiar obras necesarias. Segùn dijo serian tickets de bajo costo (unos 20 pesos).

Intregrantes de la comisión revelaron que Heber manejó la instalación de al menos cinco peajes con este concepto.