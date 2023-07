Lacalle Pou: “Vamos a seguir trayendo el cántaro a la fuente hasta que logremos nuestro objetivo”

“Otra cumbre más. Una más. Y el mundo sigue cambiando. El mundo cambia. Se generan nuevas necesidades y nuevas oportunidades. Y yo he insistido más de una vez en que no somos analistas de lo que pasa en el mundo, somos actores, somos creadores de nuestro propio futuro, entonces comparto algunos análisis que se hacen, a veces un poco pesimistas, pero es cierto que el mundo está cambiando y nuestra región tiene una oportunidad única, por nuestras materias primas y por nuestra inteligencia”, dijo Lacalle Pou al comienzo de su discurso en la reunión de presidentes en Argentina.

“Uruguay viene a esta cumbre como dice el dicho, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Nosotros vamos a insistir, vamos a seguir llevando el cántaro porque no es caprichoso, el planteo de Uruguay hacia adentro del Mercosur y hacia afuera no es caprichoso. Primero porque no es de este presidente ni de este gobierno, vienen trayendo el cántaro desde hace muchos años, muchos gobiernos de nuestro país, que le dicen al Mercosur que hay que flexibilzarse. Sé que he tenido muy poco eco, pero no tengo otra que seguir diciendo lo que siente nuestro pueblo, que es la flexibilización, la modernización, que es abrirse al mundo”, apuntó Lacalle Pou.