Lacalle Pou: "No voten el plebiscito porque seguramente le haga un daño irreparable a nuestro país"

“Lo digo acá porque no va a haber financiación, ¿quién va a poder apostar a largo plazo? Y no es asustar ni traer cucos”, comentó Lacalle Pou.

"Tengo la obligación, a pocos días de la elección, de decirles que voten lo que voten, eso no es mi tema, cuando vayan a pensar en el plebiscito, lo que sí les digo, piensen que hay un Uruguay antes de ese plebiscito y hay un Uruguay después de ese plebiscito, lo que pasa es que si lo votamos y sale, y es después, yo ya ahí no me puedo hacer cargo. Lo que sí me puedo hacer cargo, como presidente de la República, en una inauguración tan importante, es decirles que tomemos conciencia, que lo que tenemos no será lo mejor, pero es lo bueno, y si lo tiramos abajo, no solo no vamos a tener un sistema, no solo vamos a tener problemas económicos, si no que además, afuera del país va a cambiar la visión que se está teniendo de que es un país confiable, con instituciones fuertes y con gobernantes confiables", agregó.

Lacalle Pou volvió a apuntar al Frente Amplio y a su candidato, Yamandú Orsi, por la libertad de acción que decidieron aplicar en este caso. En este sentido volvió a reclamar que el FA "se la juegue" y recomiende de manera institucional, como partido, no votar este plebiscito.

Luego, en rueda de prensa, Lacalle Pou reiteró sus conceptos sobre el tema. "Este gobierno de coalición decidió tener el coraje y además el sentido de la urgencia, que es proceder a esa reforma. Una reforma que es lo mejor que pudo salir", destacó. El mandatario afirmó que hubo diálogo social, y recordó que entregó en mano el anteproyecto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y que no recibieron aportes de la oposición.

"Está hiperdiscutido, entre otras cosas, porque estaba hiperdiagnosticado y nadie se había animado a hacer las cosas, ¿por qué?, porque se decía que se pagaba el costo político. Desde mi punto de vista, el costo político lo paga aquel que no se atreve a hacer las cosas que el país necesita, porque era insostenible el sistema", indicó.

Refirió a la desfinanciación del sistema previsional y de la necesidad de subir impuestos para mantenerlo por parte de los próximos gobiernos y de recortar programas sociales o inversiones, con una reducción en las fuentes de trabajo.

Sobre la cadena del PIT-CNT, Lacalle Pou dijo que no la comparte pero que "en democracia todo el mundo tiene que dar su opinión". "Me parece sano que la democracia tenga siempre las dos campanas y así el ciudadano puede decidir", expresó y reclamó a los candidatos presidenciales que se expresen de forma clara sobre el plebiscito.

El lunes Lacalle Pou ya había hablado en contra del plebiscito en otro acto público, esa vez en la inauguración de la nueva flota de ómnibus de la empresa Turismar-Bruno.