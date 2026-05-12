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Delegaciones de Uruguay y Argentina se reunieron por planta de hidrógeno verde: "Estamos avanzando", aseguró Lubetkin

“La consideramos prematura y también tiene algún tema de fin político interno”, dijo el canciller argentino sobre demanda de legisladores de Entre Ríos a Uruguay.

Reunión de cancilleres de Uruguay y Argentina por planda de hidrógeno verde.

Reunión de cancilleres de Uruguay y Argentina por planda de hidrógeno verde.

El canciller Mario Lubetkin tuvo reunión con su homólogo argentino, Pablo Quirno, en Montevideo, por la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú.

Lubetkin explicó que esta reunión es parte de “un proceso” que comenzó en noviembre de 2025, con otro encuentro en el que desde Uruguay se presentó el proyecto y desde Argentina se plantearon inquietudes, a partir de las que se trabajaron.

“Una en el área ambiental y otra en el área de reflexionar si había la posibilidad de relocalizar la planta”, dijo Lubetkin, quien también habló del “rol extraordinario” de un proyecto como el de HIF Global para el desarrollo del país.

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“Estamos avanzando, y estamos avanzando mucho, tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito de la relocalización. El proceso no ha terminado, se lo hemos explicado a las autoridades argentinas. Seguiremos caminando”, añadió el canciller y Uruguay le hizo una puesta a punto a Argentina sobre el estado del proceso.

Por su parte, el argentino Quirno destacó el diálogo, y que las inquietudes de Argentina “han sido bien recibidas por el gobierno uruguayo, también por la Intendencia de Paysandú y puestos en valor en los análisis ambientales que ha hecho la compañía”, dijo.

Quirno cuestionó la demanda de legisladores de Entre Ríos al estado Uruguayo por este tema, y a la que la Justicia dio lugar. “La judicialización de este tema de procesos la consideramos prematura y también tiene algún tema de fin político interno argentino que no nos gusta mucho”.

“Argentina tiene una posición muy conciliatoria y proinversión. Esto no es una cuestión en contra de Uruguay, de tratar de frenar proyectos de inversión que Uruguay ha traído por sus propias virtudes. La región necesita mayor inversión. Nosotros nos estaríamos tirando también un tiro en el pie, si ponemos obstáculos. Lo que sí tenemos es que lograr un diálogo”, indicó.

El canciller Lubetkin estuvo acompañado por una delegación con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el de Ambiente, Edgardo Ortuño, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa y la directora general de Fronteras, Cecilia Otegui.

Desde Argentina viajaron el subsecretario Juan Navarro, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Friegrio, el intendente de Colón, José Luis Walser, el embajador de Argentina en Uruguay, Alan Beraud y la directora para América del Sur, Natasha Guinski.

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