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afirma que no hay riesgo de fuga

Justicia resolvió mantener la prisión domiciliaria a Moisés Martínez, pese a incumplimientos

Moisés Martínez, condenado por homicidio, salió de su casa pese a tener prohibición de hacerlo, según el reporte de la tobillera. La Justicia entendió que las violaciones no son de entidad como para acreditar un peligro de fuga.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La jueza María Noel Odriozola resolvió este martes mantener la prisión domiciliaria para Moisés Martínez, condenado por homicidio, pese a incumplimientos.

Subrayado informó semanas atrás, en base a reportes de la tobillera electrónica que tiene colocada, que Martínez salió al menos tres veces de su casa cuando tiene prisión domiciliaria total.

Sin embargo, la Justicia entendió que las violaciones no son de entidad como para acreditar un peligro de fuga. Asimismo, ordenó que el condenado cambie el domicilio fijado.

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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia este martes en Ciudad Vieja.

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El 20 de abril, Odriozola le concedió el arresto domiciliario a Martínez con "doble sistema de dispositivo electrónico". Ese día, durante la audiencia, Moisés abogó ante la jueza para que le otorgara la posibilidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

"Si usted me da la tobillera, yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Y así como yo esperé el 27 de mayo cuando mi cuñado va a llamar a la Policía. Voy a esperar y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer. Lo que quiero es estar más presente con mis hijos, como no he podido estar todo este tiempo. Si es necesario estar encerrado en el cuarto, lo voy a hacer, solo quiero ser un padre más presente", dijo.

Luego, ocurrieron los incumplimientos y se realizó una nueva audiencia este martes.

El 8 de abril, Martínez fue condenado a 12 años de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por la muerte de su padre, ocurrida el 25 de mayo de 2025. La fiscal Sabrina Flores había pedido una pena de 18 años de cárcel.

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