Lacalle Pou volvió a hablar sobre el plebiscito y advirtió del "efecto dominó" que puede tener

“Me veo tentado de hablar de decisiones que tenemos que tomar en estos días. Y alguno dirá ¿qué tiene que ver el plebiscito de la seguridad social con la inauguración o recibir una flota nueva? Y bueno, tiene mucho que ver. Increíblemente, y no es traído de los pelos, tiene mucho que ver, porque habla de la financiación, de la confianza, del crédito, porque habla de poder sostener la economía del país, porque habla del trabajo y si no hay trabajo no se vende un boleto”, dijo Lacalle Pou en su discurso ante empresarios y trabajadores de la empresa de transporte de pasajeros.