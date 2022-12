"Lacalle Pou no precisa que yo le haga contacto, es mayorcito", dijo Mujica previo a ir a Brasil

“Yo había recibido la invitación de mi amigo Lula y tenía otro plan, ir con Lucía. Iba a ir disparándole a Sao Paulo, pero el señor presidente me invitó y me pareció que tenía que ir con él. Fundamentalmente porque la imagen favorece al país”, dijo el expresidente.

Sobre su relación con Lacalle Pou, aseguró: "Nunca estuve peleado con el presidente, hablaba poco”. Y aclaró que “acá no es el presidente o el Pepe, acá es la imagen del país lo que cuenta. Son muy pocos los países que pueden hacer esto y nosotros tenemos que cultivarlo porque ayuda, aunque sea simbólicamente”.

Luego recordó su amistad con Lula: “Aprovechémoslo también”, de todos modos, dijo que “Lacalle Pou no precisa que yo le haga contacto, es mayorcito y es el presidente de la República, pero la buena relación con Brasil le conviene al país. En este momento es el principal cliente”.

REPARACIÓN PARA VÍCTIMAS DE LA GUERRILLA

Además, Mujica se refirió al proyecto para víctimas de la guerrilla, que aprobó el Senado. Dijo que todavía no tiene una opinión porque no lo leyó, pero “por la información que tengo va a haber que darle mucha vuelta, porque está horriblemente redactado. Así como está redactado, el Estado se va a comer un clavo remachado porque le pueden caer una cantidad de víctimas que no tienen nada que ver”.

También señaló que no es “el indicado” para hablar del tema.