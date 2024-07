Lacalle Pou sobre las elecciones en Venezuela: "Si no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este miércoles a la situación política en Venezuela y a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a los diplomáticos uruguayos de ese país. "Obligado cualquiera pelea. Nosotros no rompimos relaciones con Venezuela ni echamos al embajador venezolano de acá", dijo el mandatario al ser consultado por la prensa en Rocha. "Lo que pasa que con alguna gente es muy difícil, gente que solo conoce la violencia, no solo la violencia física que la usan, la violencia verbal, la agresión", acotó.

Lacalle Pou analizó el proceso electoral venezolano. "Si no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay". Sobre Maduro, el mandatario expresó que "no estamos hablando de alguien que tiene antecedentes democráticos. He dicho que Venezuela es una dictadura y lo sostengo".