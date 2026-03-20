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VIRGINIA ESTE, ESTADOS UNIDOS

Marset comparece otra vez ante el juez para definir si va a juicio o se abre negociación con la fiscalía

En esta nueva audiencia se espera que el juez federal presente todos los cargos y que Marset diga si es culpable o no. De esto depende si va a juicio o negocia con fiscalía una pena menor a cambio de información.

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Marset. 

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Sebastián Marset comparece este viernes nuevamente ante la justicia de Estados Unidos que lo investiga por lavado de dinero producto del narcotráfico.

El narco uruguayo fue detenido el viernes 13 en Bolivia y trasladado ese mismo día a Estados Unidos.

La semana pasada, en una primera audiencia que duró menos de 10 minutos, el juez federal William Porter se limitó a comunicarle a Marset su situación y que estaba siendo investigado por utilizar bancos estadounidenses para lavar dinero.

Foto: Subrayado. Ladrillo con la inscripción Rey del Sur, posiblemente vinculado a Marset.
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Marset fue representado en ese momento por una abogada de oficio, pero ya cuenta con abogados contratados que lo asistirán en la audiencia de este viernes 20.

En esta nueva audiencia, en el Distrito Este de Virginia, división Alexandria, el juez federal presentará todos los cargos que hay contra Marset y le preguntará cómo se declara: culpable o no culpable.

Según expertos consultados por varios medios internacionales que siguen el caso (entre ellos ABC de Paraguay y El Deber de Bolivia), de la respuesta de Marset depende cómo sigue el proceso en su contra.

Si Marset se declara no culpable, entonces irá a juicio donde la Fiscalía que lo acusa tendrá poco más de dos meses para recabar y presentar pruebas. Estas pruebas deben ser informadas a la defensa de Marset para preparar una respuesta en el juicio.

En cambio, si Marset se declara culpable, es decir, si reconoce su responsabilidad en los cargos, ahí se abre una instancia de negociación con la Fiscalía.

En este caso el acusado puede colaborar con la Fiscalía (declararse culpable ya es un primer paso en este sentido) y brindar información que sea de valor para el fiscal.

Aquí es cuando se puede llegar a un acuerdo por una condena menor a la que podría obtener si va a juicio.

Si Marset recorre este camino (culpable) el acuerdo se presenta ante el juez para su validación y sentencia.

Sin embargo, el juez tiene la potestad de fijar una condena distinta a la que presenta el fiscal en acuerdo con el acusado.

La pena que decida el juez puede ser igual, menor o mayor a la que presenta el fiscal. Solo en este último caso el acusado puede apelar.

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