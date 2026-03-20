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Anuncian tormentas fuertes y lluvias copiosas para gran parte del país, ¿cuál será la zona más afectada?

El Inumet informa que desde la madrugada del viernes se esperan tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, con lluvias copiosas en gran parte del país.

Tormentas fuertes. Foto: FocoUy

Tormentas fuertes. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informa que en la madrugada del sábado desmejora el tiempo con el ingreso por el litoral oeste de tormentas fuertes (algunas puntualmente severas) y lluvias copiosas.

“Estos fenómenos se extenderán al resto del país durante la mañana del sábado, con tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes”, agrega el informe.

Los mayores acumulados de lluvia que se prevén son:

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  • Litoral Oeste: entre 60 - 100 mm en 6 horas.
  • Zona Centro: entre 40 - 60 mm en 6 horas.
  • Resto del país: 20 - 40 mm en 6 horas.

“A partir del mediodía se prevé que las condiciones comiencen a mejorar de manera gradual y se esperan en la tarde/noche rachas de viento entre 40-60 km/h en la región costera”, indica el Inumet.

Y agrega: “En zonas de tormentas se podrán registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias puntualmente copiosas”.

“Entre la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes 23 se espera una nueva desmejora en el norte del país”, finaliza.

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