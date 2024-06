Lacalle Pou: "La preocupación es cierta, no hemos podido con los homicidios"

"Es la primera vez que los delitos descienden, en muchos años. Han descendido hurtos, rapiñas, abigeatos. No estoy conforme pero hay que decir la vedad: los delitos han bajado. No podemos con los homicidios", expresó el mandatario este miércoles.

"Lo que nunca he hecho y no voy a hacer en los días que me quedan de gobierno es poner excusas; hay una enorme preocupación por los homicidios. Nunca escucharon al gobierno decir que son ajustes de cuenta. Son homicidios. Lo que no comparto es que se utilice esto como una plataforma de campaña. No estoy justificando, la preocupación es cierta, no hemos podido con el tema de los homicidios. El récord fue 2018 y ahora lamentablemente esto se mantiene estable desde hace algunos años", dijo.