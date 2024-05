Lacalle Pou dijo que hay una tendencia "descendente" en los delitos y que "la preocupación es por los homicidios"

El presidente Lacalle Pou habló este sábado en rueda de prensa y entre otros temas fue consultado sobre la seguridad (tema de principal preocupación en la población según las distintas empresas consultoras de opinión pública), y en particular de los homicidios registrados en pocas horas días atrás.

“Cada homicidio preocupa, cada homicidio. Me han escuchado hablar y decir que hay una baja sensible en casi todos los delitos, no solo hay una baja, sino que había una tendencia creciente y ahora la tendencia es descendente, hay una baja importante, el más costoso, el que más nos ha costado es justamente el que se lleva vidas, que son los homicidios”, dijo Lacalle Pou.