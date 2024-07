Lacalle Pou criticó ausencia de Javier Milei y planteó diálogo conjunto con China en el próximo semestre

Pero si no es de forma conjunta, el mandatario reiteró la voluntad ya expresada en anteriores cumbres de avanzar de forma bilateral Uruguay con China.

“Desde China a Dominicana, pasando por Emiratos Árabes, hay que abrirse al mundo”, apuntó Lacalle Pou.

Critica a Javier Milei.

En su discurso ante los demás presidentes, Lacalle Pou criticó la ausencia del mandatario argentino Javier Milei.

“Quiero hacer una puntualización porque no sería yo si no lo digo. Porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos”, dijo Lacalle Pou.

Una buena y una mala en el Mercosur

Lacalle Pou dijo que los avances bilaterales dentro del Mercosur han sido muy buenos. "En lo bilateral es el mejor de los mundo”, dijo, y recordó los acuerdos con Brasil para obras de infraestructura entre ambos países, el acuerdo con Argentina para profundizar el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo, y la decisión de avanzar en la hidrovía con Paraguay.

Por otro lado, el presidente expuso las diferencias comerciales dentro del bloque, en especial con Argentina. "El 70% del comercio de Uruguay está fuera del bloque”, dijo Lacalle Pou, y detalló: “la balanza comercial con Brasil y Paraguay es pareja, pero con Argentina es 3 a 1 a favor de Argentina”.

Mercosur - Unión Europea

Lacalle Pou también se refirió a las dilatorias en la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea para firmar un acuerdo de libre comercio, y aseguró que “la ideología está perjudicando esa negociación".

El presidente elogió las gestiones directas de Lula Da Silva, pero cuestionó que "el planteo de Francia fue renegociar todo de vuelta". "No parece lógico después de 25 años renegociar todo de vuelta. No sé si son los procesos electorales en Europa los que dificultan el avance. Si sacamos una foto del Mercosur y una de la Unión Europea, nosotros estamos mucho más preparados para avanzar", concluyó.

