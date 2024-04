Lacalle Pou en Argentina: reivindicó "un Estado fuerte" y dijo que "los outsiders se convierten rápidamente en insiders"

El presidente se refirió al sueño de que el Mercosur "deje de ser ese corset de una zona proteccionista, la quinta más proteccionista del mundo", y reiteró que "Uruguay quiere jugar en cancha grande" y al respecto espera que su par argentino insista "en un Mercosur que avance", y que en el caso de que el bloque no quiera avanzar que le digan a Uruguay "arrancá si te tenés fe". Lacalle Pou manifestó que es un atraso seguir "inmóviles" en una región que avanza.

Estado fuerte, outsiders y el enojo de la ciudadanía

En otro orden, Lacalle Pou se refirió "al ADN uruguayo" que se traslada independientemente de los gobiernos de turno, a la fortaleza del Estado y a sus instituciones.

"Un Estado fuerte no quiere decir un Estado grande, es más, para que sea fuerte seguramente no tenga que tener mucha dimensión. Un Estado fuerte significa instituciones fuertes y para que las instituciones sean fuertes tiene que haber una clara separación de poderes, separación no es divorcio, pero es separación al fin. Tiene que haber una democracia fuerte, ¿y en Uruguay la democracia fuerte saben a quién se la debemos? Esto no es muy popular, lo que voy a decir, a los partidos políticos. Sin partidos políticos fuertes es más riesgosa la democracia. El partido te contiene, te limita, te obliga", apuntó.

"En Uruguay nos peleamos, discutimos, contraponemos, a veces con la plancha en el pecho, pero la sangre no llega al río. ¿Y saben por qué es eso? Porque los uruguayos no nos dejarían actuar de otra manera. El sostén de la democracia nacional es el pueblo uruguayo. Pero además, el descontento, que lo hay, los outsiders que existen por suerte, se convierten rápidamente en insiders, en el sentido más lindo de la palabra. La gente canaliza su enojo, su molestia a través de los partidos políticos".

Con respecto al tema de la libertad, Lacalle Pou afirmó que un gobernante tiene que seguir sus principios y valores. "Tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad", dijo.