REUNIÓN DEL HERRERISMO EN LA PALOMA

Lacalle Herrera pide revisar el CPP: "No puede ser que haya personas presas uno, dos, tres, cuatro años sin sentencia"

El expresidente Lacalle Herrara participó este sábado de la reunión del Herrerismo en La Paloma. Habló de Orsi, de la ley de Caducidad y del Código del Proceso Penal (CPP).

Lacalle-Herrera-en-La-Paloma-2026

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera participó este sábado de la habitual reunión del Herrerismo en La Paloma.

Luego, en rueda de prensa, habló del presidente Yamandú Orsi, de la ley de Caducidad y del Código del Proceso Penal (CPP).

Sobre este punto dijo que hay que “analizar” la reforma del CPP “para ver sus beneficios y perjuicios”.

Lacalle Herrera. Foto: FocoUy
Lacalle Herrera dijo que Trump "carece de equilibrio y serenidad", y cuestionó "la oportunidad" del viaje de Orsi a China

“Perjuicio número uno, la posibilidad de pactar con el imputado un juicio abreviado ha hecho que mucha gente se confiese culpable de un delito chiquito y con eso prácticamente se va”, dijo el exmandatario.

Y agregó: “Las velocidades de las investigaciones. No puede ser que haya personas presas uno, dos, tres, cuatro años sin sentencia. Estamos violentando un derecho muy sagrado, si no hay pruebas suéltelo, y si la investigación es larga déjelo estar en su casa. No es posible que estén presos sin sentencia durante años”.

Lacalle Herrera también cuestionó el trabajo y las investigaciones de la Fiscalía de delitos de lesa humanidad a cargo de Ricardo Perciballe, que hay imputado y enviado a prisión a exmilitares por delitos de la dictadura.

“La fiscalía de Perciballe se equivoca. La ley de caducidad es una ley de amnistía, o parecida a la amnistía”, dijo el expresidente, y recordó su título: “Ha caducado la pretensión punitiva del Estado. No podés seguir adelante con los juicios. Es un ley de amnistía y dos veces la ciudadanía la ratificó”.

Presidente Orsi

Consultado sobre el presidente Orsi, Lacalle Herrera habló de “dificultades internas” y dijo que es el primer presidente “sin un grupo político propio”.

“Este presidente es hijo del empujón que le dio el presidente Mujica, que murió. No tiene unos guardaespaldas políticos, una tribu, y está sometido a la gran controversia que hay entre el comunismo y el socialismo de un lado, y el MPP del otro lado”, finalizó.

