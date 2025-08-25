RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO TIENE EL ALTA MÉDICA

Lacalle Herrera fue operado y estuvo ausente del acto por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia

El exmandatario de 84 años fue intervenido el martes en Buenos Aires y desde el jueves está en su casa, pero aún no tiene el alta médica definitiva.

lacalle-herrera-mujica.jpg

Lacalle Herrera fue el único de los exmandatarios que no asistió al acto oficial en Florida. Es que el expresidente (1995-2000) fue sometido a una operación el martes pasado en Buenos Aires y desde el jueves se encuentra en su casa en Montevideo.

El exmandatario de 84 años aún no tiene el alta médica definitiva. Se encuentra bien de ánimo y evoluciona muy bien del posoperatorio, aunque con algo de dolor, indicaron a Subrayado desde el entorno de Lacalle Herrera.

La cirugía estaba prevista para antes del martes, pero se retrasó y llevó a que todo el proceso posterior se extendiera en el tiempo, y por esa razón, Lacalle Herrera no pudo concurrir al acto del Partido Nacional ni al ceremonia oficial en Florida, tampoco a la sesión solemne de la Asamblea General por los cien años del Palacio Legislativo.

Se indicó que Lacalle Herrera envió una carta al presidente Yamandú Orsi para excusarse de no poder participar en los festejos oficiales.

