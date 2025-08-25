Frente Amplio conmemoró el Día del Comité de Base: "Hay mucho para reflexionar", afirmó la vicepresidenta Cosse

Este 25 de agosto el Frente Amplio conmemoró un nuevo día del comité de base. Diversas autoridades asistieron al comité de Los Malvines y destacaron la importancia de esta fecha.

"Siempre es un día importante para los frenteamplistas que los comités salgan a la calle, que se abran, que reflexionemos sobre el pasado, el presente y el futuro. Hoy además es un día importante, los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, 100 años del Palacio Legislativo, hay mucho para reflexionar. El lema es Volver a los orígenes para construir futuro. Y yo creo que en nuestros orígenes encontramos ideas muy progresistas, en el sentido de buscar la felicidad como un proceso colectivo, pelear contra la violencia, enfrentar la violencia, la desigualdad y resolverla", dijo la vicepresidenta Carolina Cosse.

Para la senadora Blanca Rodríguez se trata de "un día de reencuentro" y remarcó "el trabajo que hacen los comités sosteniendo muchos de los aspectos fundacionales del Frente Amplio, como es esto de reunirse, de hablar de los temas que tienen que ver con las preocupaciones de la sociedad, y los comités tienen un rol que tenemos que retroalimentar con nuestra presencia".

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, también destacó la importancia del día. "Siempre los 25 de agosto, desde nuestra perspectiva frenteamplista, es un día de emoción y de recargar energías, entusiasmo, por todo lo que tenemos que hacer desde el gobierno nacional y desde el gobierno departamental", sostuvo. BERGARA COMITÉ BASE

