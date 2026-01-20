Lacalle Herrera dijo que Trump "carece de equilibrio y serenidad", y cuestionó "la oportunidad" del viaje de Orsi a China

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera aseguró que el presidente Donald Trump “es una persona que no tiene los equilibrios, la templanza, la serenidad como para conducir la primera potencia del mundo”, y aseguró que la situación internacional “es una emergencia”.

En este sentido, sugirió “prudencia” al gobierno del presidente Orsi , y cuestionó “la oportunidad” del viaje que en los próximos días hará el mandatario a China acompañado de una amplia delegación del gobierno y empresarios.

“Creo que es una persona, el presidente Trump, que ha tenido sus virtudes políticas, sobre todo en encontrar una base muy sólida de apoyo en una América que se sentía postergada. Aquello de hacer América grande otra vez”, dijo Lacalle Herrera en entrevista con el programa En Perspectiva, pero agregó: “No tiene la templanza, la serenidad ni hasta la prudencia para comportarse como una gran potencia”.

Consultado sobre el efecto que puede tener en Uruguay el estilo de presidencia de Trump, Lacalle Herrera dijo que espera que esto “dure dos años más, no más”.

Y aconsejó :”hay que tener prudencia y saber hasta dónde podemos llegar, porque somos demasiado pequeños, pero no abdicar de valores”.

“Tenemos que tener una conciencia muy grande de que una gran prudencia tiene que gobernar nuestros pasos”, dijo el expresidente (1990-1995).

En este punto, Lacalle Herrera dijo que la suspensión por parte de Estados Unidos de las visas de inmigrantes para Uruguay (además de otros 74 países) puede responder a la posición crítica que tomó Uruguay respecto a la intervención militar que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela.

Eso pasó “seguramente porque no le ha gustado al presidente Trump que el gobierno actual haya adoptado una u otra posición”, dijo Lacalle Herrera, e insistió en que Uruguay debe tener “prudencia y firmeza”.

“Tenemos que distinguir lo comercial, donde tenemos que estar abiertos a todo el mundo. Pero sin duda pertenecemos a occidente. No hablar demasiado ni actuar precipitadamente”, agregó, y se refirió al viaje de Orsi a China en los próximos días.

“La oportunidad no es la mejor, porque si estamos en esa delicadeza de piel de los Estados Unidos de que no hay que ser más que amigos de Estados Unidos, no es un mensaje positivo, pero también es un mensaje de independencia. Hay que ver la oportunidad”, comentó, y luego señaló: “Lo comercial es una cosa, lo ideológico corre por otro nivel”.

Política internacional consensuada

Consultado sobre la intención del presidente Orsi de acordar con todos los partidos políticos una posición de política internacional, sobre la base de un documento que enviará a los mismo, Lacalle Herrera fue crítico.

Dijo que esa idea de Orsi es “equivocada en cuanto a los procedimientos y el camino porque a los partidos no le pueden ir con un documento ya preparado por una comisión o una institución, por más que allí hayan estado algunos expertos de derecho internacional”.

Lacalle Herrera se refiere al Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir) donde esta semana Orsi planteó la idea de crear ese documento base para la postura común de los partidos en política internacional.

El expresidente dijo que el planteo debería ser por temas, no todo junto, y dirigido a obtener la posición de cada partido en esos temas, por ejemplo, qué piensan del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y, por otro lado, la situación de Venezuela. “Porque sabemos que tenemos diferencias sobre el posicionamiento con Venezuela”, apuntó.

“Yo lo que haría siendo presidente, con todo respeto, es: en materia del tratado con Europa, qué piensa el Partido Nacional, bueno, ahí si, iríamos por el camino correcto, pero no con estaciones previas. Si es sobre el tratado con Europa, es un punto, si quiere generalizarlo a todos los asuntos que lo indique en su solicitud”, agregó.

“La dictadura en Venezuela sigue”

Acerca de Venezuela, la caía de Maduro y la intervención militar ordenada por Trump, el expresidente Lacalle Herrera dijo que “la dictadura sigue siendo la misma, solo que perdió una cabeza”.

Comparó la captura de Maduro con la de los piratas en el siglo XVIII y señaló: “En este episodio no hay que mirar la foto del día ese, sino la película, porque increíblemente a partir de que se captura a esta persona, inmediatamente la potencia, Estados Unidos, se relaciona intensamente con la dictadura, que lo único que hizo fue cambiar de cabeza. Sigue siendo una dictadura y Estados Unidos como que recibe a la presidenta encargada y negocia el petróleo”.

Acerca de la negociación que hay ahora entre Venezuela y Estados Unidos por el petróleo y el gas, lo resumió así: “Con eso la dictadura compra un plazo, por lo menos”.

Este punto Lacalle Herrera volvió a hablar de Trump y su “falta de equilibrio”.

“Ahí tenemos que ir al personaje central de estos años, que es el presidente Donald Trump, que es una persona que me parece que carece de algún tipo de equilibrio y serenidad para el ejercicio de ese enorme poder. Dice, yo quiero Groenlandia, como quien dice yo quiero comprarme un solar en Solymar, Y si no me hacen caso les meto unos aranceles punitivos, como a niños que se portan mal los voy a castigar porque no me hacen caso a lo que es un capricho, no tiene otro fundamento. Estamos en un momento en que me parece que se está reproduciendo aquello de que una potencia hace lo que quiere en un lado, otra hace lo que quiere del otro lado. Un mundo en el que el que tenga el palo más grande domina, es retroceder en el tiempo”, dijo Lacalle Herrera.

El futuro de la Coalición Republicana

El expresidente también fue consultado sobre el futuro de la Coalición Republicana y cómo cree que debe presentarse en las próximas elecciones; como un partido único en las nacionales de octubre o solo como una coalición en la segunda vuelta de noviembre.

“Soy partidario de la coalición en octubre, pero no creo que sea la que va a prevalecer”, dijo, acerca de ir todos bajo un mismo lema.