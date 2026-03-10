RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMISIÓN BICAMERAL

Negocio con Cardama: Brenta dijo que hubo situaciones "bastante turbias"; para Abdala el FA "perdió el tiempo"

El senador del FA indicó que en el gobierno de Mujica se iniciaron los contactos, pero que entre 2015 y 2020 hubo que fijar otras prioridades por la retracción de la economía. El diputado del PN defendió la transparencia del proceso durante la administración de Lacalle Pou.

La comisión bicameral que analiza el negocio del Estado uruguayo con Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas avanza en su trabajo parlamentario. En primera instancia, se estudian las gestiones durante los gobiernos del Frente Amplio entre 2010 y 2020, luego la firma del contrato durante la administración de Lacalle Pou hasta la rescisión.

El senador oficialista Eduardo Brenta se refirió al proceso en los gobiernos del Frente Amplio y aseguró que en el período de Mujica se iniciaron acciones en ese sentido y que durante la segunda administración de Vázquez hubo una retracción de la economía y se fijaron otras prioridades, según lo manifestado por el exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.

Brenta indicó que hubo contactos del Ministerio de Defensa Nacional de entonces, pero no había una asignación presupuestal para la compra. Luego, se dio la firma del contrato con Cardama durante el gobierno de Lacalle Pou. El frenteamplista aseguró que al analizar el monto de la operación no era posible concretarla y que había situaciones "escasamente claras, bastante turbias" sobre los valores y los procedimientos.

Desde el Frente Amplio, Brenta sostuvo que la Fiscalía debe asumir la investigación del proceso y comenzar con las citaciones para las primeras declaraciones del caso.

En tanto, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, aseguró que el Frente Amplio "perdió el tiempo" y "las oportunidades" para adquirir las patrullas oceánicas cuando fue gobierno entre 2015 y 2020.

El nacionalista defendió la transparencia del proceso llevado adelante durante la administración de Lacalle Pou. "El precio de Cardama en aquel momento era el precio más ventajoso para el país", afirmó.

Temas de la nota

