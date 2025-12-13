La visita de Lionel Messi a un estadio de India termina con disturbios; en el lugar también estaba Luis Suárez

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India , terminó este sábado con la salida anticipada del jugador y disturbios provocados por los espectadores que denunciaron una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía. El argentino era acompañado por otros futbolistas, entre estos, el uruguayo Luis Suárez.

De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, Messi de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, este sábado por fanáticos exultantes que coreaban su nombre y lucían la camiseta de la selección argentina.

En el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, la expectación se convirtió en frustración, con los asistentes sintiéndose estafados por la brevedad del acto. Se desataron los incidentes.

Seguí leyendo Roberto Carlos sufrió un accidente en su Cadillac; impactó contra tres autos y fue derivado a un hospital

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/the_hindu/status/1999795764894298337?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999795764894298337%7Ctwgr%5E87b692f235ce63c7c4626d6133ecb28b8fb0f5e8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FDeportes%2FEvento-que-junto-a-Suarez-y-Messi-en-India-termino-en-incidentes-y-catalogado-de-estafa--uc946377&partner=&hide_thread=false #MessiInKolkata | Messi was accompanied by footballers Luis Suarez and Rodrigo De Paul at Salt Lake Stadium. The footballers looked happy to witness the frenzy of football fans gathered at the stadium.



Debasish Bhaduri pic.twitter.com/CSdze0pSC7 — The Hindu (@the_hindu) December 13, 2025

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara un partidito de exhibición.

La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Hubo quien invadió el terreno de juego.

"Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó ante la AFP un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.

"Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos", se enfadó Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según dijo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad "se hacían selfis" con el jugador.

incidentes-en-india-afp

Jefe de la organización detenido

Las autoridades señalan a la organización del evento.

La jefa de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró "conmocionada" por la mala organización

"Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente", escribió Banerjee en su cuenta de X, añadiendo que había iniciado una investigación.

Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que "el jefe de la organización" había sido detenido. No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento.

La Federación de Fútbol de India (AIFF) publicó un comunicado para subrayar que no participó en "la organización, planificación ni ejecución del evento privado".

"Además, los detalles del evento no fueron comunicados a la AIFF ni se solicitó ninguna autorización a la federación", añadió.

Antes de su llegada al estadio Salt Lake, se inauguró en la ciudad de Calcuta una inmensa estatua, de 21 metros, de Messi alzando la Copa del Mundo.

El capitán de la selección argentina, junto a sus compañeros en el Inter Miami Luis Suárez y Rodrigo de Paul, debe continuar su gira en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Informaciones de prensa apuntan a un encuentro con el primer ministro Narendra Modi durante su estadía en la capital india.

Messi participa en este GOAT Tour tras haber conquistado por primera vez la liga norteamericana (MLS) con Inter Miami, el pasado sábado, y renovar su trofeo de mejor jugador (MVP) de la competición.

"India es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte", señaló Messi en un comunicado antes de su visita.

messi-en-india-afp

FUENTE: AFP