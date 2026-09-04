"La violencia de género no es ningún hecho aislado", dijo Orsi, "capaz que me faltó precisar eso"

El presidente Orsi fue consultado este viernes sobre lo que dijo el jueves cuando en rueda de prensa se le preguntó por el intento de femicidio del martes en la Facultad de Medicina, y dijo que "son casos muy aislados, basta mirar lo que pasa en países mucho más desarrollados , algunas catástrofes que ocurren, para entender que es un tema delicado".

En redes sociales estas declaraciones fueron cuestionadas. También lo criticaron alumnos de Medicina, que señalaron desde el principio que esta agresión a una mujer no podía ser considerada un hecho aislado.

Este viernes, en rueda de prensa, se le preguntó al presidente si debía aclarar sus dichos, y respondió: “No, aclarar no, porque quedó claro lo que dije. Cuando se me preguntó sobre si el sistema de Secundaria había estado a la altura, yo dije, para la educación secundaria esto es, por lo que había ocurrido, había sido un hecho aislado. La violencia de género no es ningún hecho aislado, yo dije, acá hay un problema de violencia dirigido a las mujeres, capaz que me faltó precisar eso, pero el tema violencia de género no es un hecho aislado”.

Orsi se refiere a que cuando el agresor cursaba el liceo en Salinas también hubo denuncias de sus compañeros sobre acoso. Según estos exalumnos, las denuncias de entonces no fueron bien tramitadas por las autoridades de Secundaria.

Sobre el intento de femicidio, Orsi agregó este viernes que “tampoco tiene que ver con la justificación de si estaba enfermo, si tenía tal problema o tal otro, es violencia de género, no tengo dudas”.

“Ahora, uno puede forzar el contexto, pero tampoco tanto. Yo soy docente además, y hablé con los docentes y me contaron cómo fue manejado el tema con las herramientas que tenían. Entonces, en el marco de la educación Secundaria es un hecho, primero que no ocurrió en Secundaria, ocurrió en la Facultad. Cada cual interpreta lo que quiere, pero cuando se me planteó si la educación Secundaria había podido resolver un problema que había empezado allá, yo dije, bueno, fue un hecho aislado, para no globalizar y no generalizar porque además yo había hablado con las autoridades de Secundaria. Entonces, uno le pone el contexto que quier, yo ya no exijo más. Pero el tema violencia de género, no tengo ninguna duda, es de todos los días, y pido, de paso, analizar la historia que hay atrás de esto que ocurrió, porque tiene que ver con eso, con lo que pasa puertas adentro de una familia, con lo que pasa en el barrio y siempre terminás más o menos en la misma cosa, la violencia del hombre hacia las mujeres, no precisa que los explique, está clarísimo”, agregó el presidente.

“No es por comparar, pero si uno analiza lo que pasa en otros países, en los centros educativos, evidentemente ahí si hay un problema con los centros educativos y un tema de seguridad en los centros educativos. En este caso, que fue lo que me preguntaron, no responsabilicemos a las instituciones de algo que es mucho más profundo y que tiene que ver con algo cultural”, finalizó.