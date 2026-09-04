Estudiantes se reunieron en 2024 con autoridades de liceo de Salinas tras denunciar acoso sexual: "Nos preguntaron si teníamos pruebas"

Audio: un tramo de la reunión en el Liceo N.° 1 de Salinas en 2024.

El joven de 19 años que apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina asistió al Liceo N.° 1 de Salinas, donde también tuvo conductas irregulares y fue denunciado por compañeros por acoso sexual.

El 20 de junio de 2024, la directora de la institución y un psicólogo se reunieron con un grupo de estudiantes. Entre los alumnos se encontraba Elina, quien hoy es exalumna del liceo y mayor de edad. Este viernes, contó el contendido de esa reunión, luego de que Subrayado accedió a los audios de ese encuentro.

“La reunión surgió porque ellos vinieron a hablarnos a nosotros; eran la directora, un psicólogo y creo que dos adscriptas más. Surgió por quejas nuestras y también sé que habían tenido unas reuniones con él. Nos plantearon que él no estaba cómodo con el salón, que supuestamente nosotros teníamos un mal trato hacia él o que le faltábamos el respeto”, dijo a Subrayado.

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Y agregó: “Había pasado una situación de que él se masturbó mirando una compañera, en medio de un escrito de Matemáticas. Y ellos, en vez de hacer algo, negaban que eso había pasado. Nos preguntaron si teníamos pruebas”.

Elina indicó que el psicólogo es la voz masculina que se escucha en los audios difundidos. “Nos dijo que lo teníamos que entender. Él siguió cursando normalmente, hicieron como si no hubiese pasado nada”, denunció.

Consultada sobre las conductas del estudiante —hoy a disposición de las autoridades, investigado por intento de femicidio—, señaló: “Él estaba siempre apartado en una mesa, nunca hablaba con nadie. A veces hablaba y tiraba comentarios para insultar a algunos compañeros. A veces se reía solo, era un poco incómodo convivir con él”.

“Ellos le dieron impunidad”, agregó, respecto a las autoridades del liceo. “No le mostraron que podía haber una consecuencia. Dejaron que, libremente, abuse de compañeras en el liceo y así terminó todo. No es cierto lo que se está diciendo que se lo cambió de turno, no es cierto que no había un equipo disciplinario porque había psicólogos”.

El martes, el joven apuñaló a una estudiante de la Facultad de Medicina de su misma edad. La víctima fue asistida y, pese a las heridas de arma blanca que recibió en el abdomen y en el rostro, se encuentra fuera de peligro. Está en recuperación.

En tanto, el agresor, había sido trasladado a una clínica psiquiátrica de su mutualista por una descompensación. Hasta este viernes de mañana la Fiscalía no había podido tomarle declaración y aguardaba por su evolución médica.

La Facultad de Medicina continúa ocupada por el gremio.

Los audios de la reunión

El 20 de junio de 2024, las autoridades del liceo les pidieron una reunión a los estudiantes, en la que pidieron que no ignoren ni maltraten al alumno. Señalaron que necesitaban mejorar la convivencia.

Ocurrió ante el reclamo de los estudiantes de que, por ejemplo, en 2024, el joven se masturbó al lado de una compañera, durante un escrito.

La directora indicó entonces que no iba a suspender al estudiante ni echarlo. Junto al psicólgoo, les pidió a los alumnos que le tengan respeto al alumno. Esa reunión quedó grabada en audio y, un tramo de ese registro, es el que se publica a continuación.

Audio sobre un tramo de la reunión en el Liceo N.° 1 de Salinas.

Secundaria: sobre los audios y la investigación

El director general de Secundaria, Manuel Oroño, indicó que hubo una única denuncia en mayo de 2024 sobre acoso, contra el estudiante. "No se constató en esa investigación la demostración de un acoso sexual ni de violencia, solamente, pero es grave igual, una situación de acoso, de bullying", sostuvo.

Oroño detalló que el liceo recabó la información y accionó los mecanismos previstos, como la convocatoria al Consejo Asesor pedagógico (CAP). De inmediato, se adoptaron medidas disciplinarias, como la suspensión del estudiante, entrevistas con las familias, entre otras acciones con psicólogos, según afirmó.

Concurría al liceo en el turno matutino y durante unos días de la semana pasó a la tarde y mantuvo la semipresencialidad en el curso de quinto año. En 2025, ingresó a sexto año y no hubo ninguna otra denuncia, dijo Oroño.

El director de Secundaria indicó que el adolescente "no tenía diagnóstico" de problemas de salud mental.

Consultado con respecto a los audios sobre una reunión entre la directora del liceo y los estudiantes en la que reclamaban no haber sido escuchados, Oroño reconoció que los escuchó y aseguró que a las autoridades de Secundaria no llegó ningún planteo formal.