Una mujer recibió cuatro balazos en Nuevo París y se encuentra internada grave

Foto: Subrayado, archivo. Policía en el Hospital del Cerro.

Una mujer de 31 años fue baleada cuatro veces, a última hora de la noche de este jueves, en el barrio Nuevo París. De acuerdo con la información que tiene la Policía, los disparos provinieron desde un auto que pasó por donde se encontraba la víctima, en Illescas esquina Tres Cruces.

Una persona trasladó a la herida en su vehículo hacia el Hospital del Cerro. La mujer recibió cuatro heridas de arma de fuego: tres en el abdomen, con orificio de entrada, sin salida; y una en la pierna izquierda, sin salida, señala el parte médico al que accedió Subrayado.

Según indicaron los médicos, su estado de salud es grave. Los policías que comenzaron a investigar el caso, no pudieron hablar con la baleada, debido a su situación clínica.

La mujer tiene un antecedente penal de julio de 2022 por usurpación y asistencia a las actividades del narcotráfico, como autora.

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