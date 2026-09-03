Orsi dijo que intento de femicidio en Medicina es un "caso muy aislado" y "el tema de fondo es la violencia"

El presidente Yamandú Orsi analizó este jueves el intento de femicidio ocurrido el martes en la Facultad de Medicina, donde una joven de 19 años fue agredida y apuñalada por un compañero. "Son casos muy aislados. Basta mirar lo que pasa en países mucho más desarrollados, algunas catástrofes que ocurren, para entender que es un tema delicado", aseguró.

El mandatario se ha mantenido en contacto con las autoridades de la educación e implicados directos, que el Orsi vive en la zona de donde es el agresor, que concurrió al liceo de Salinas.

"Acá el tema de fondo es la violencia. El tema salud mental es un capítulo, pero hay uno central que es cuando nos educamos, o nos forman, o nos inculcan pautas de violencia. Ese es el tema de fondo", indicó.

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Orsi habló del tema con Secundaria, que intervino en el caso del estudiante cuando fue denunciado en 2024 cuando concurría a quinto año del liceo. "Me consta que se trabajó el tema", sostuvo, aunque reconoció que "puede haber fallas" en el abordaje.

"Los centros de educación necesitan equipos multidisciplinarios y en esa época, cuando ocurrió, en Secundaria no había; se trabajó con lo que se tenía, pero se trabajó de manera muy profesional", sostuvo.

"A veces son bombas de tiempo, que no necesariamente se tiene un diagnóstico claro. No se tuvo un diagnóstico claro, porque faltaron equipos multidisciplinarios", apuntó.