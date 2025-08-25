RECIBÍ EL NEWSLETTER
"La vida de Chuck" y "La pequeña", los estrenos de cine en cartelera para ver en varias salas

Vuelve al cine una obra de uno de los maestros del terror literario, Stephen King. Se estrena además un filme francés, un drama sobre la filiación y el duelo de un anciano en busca de una joven madre, que espera una nieta de su hijo fallecido.

Estos son los estrenos de cine que están disponibles en cartelera para ver en varias salas.

"LA VIDA DE CHUCK"

Regresa el universo literario de Stephen King con el filme “La vida de Chuck”. Fue una novela corta, publicada en el 2020. Habla de una trama apocalíptica donde California se está hundiendo en el Pacífico. La historia está narrada en sentido inverso, desde la muerte del protagonista a los 39 años hasta su infancia. El filme juega con pasajes de humor negro que alivian los elementos propios del terror. Reúne a un prestigioso reparto bajo la batuta de Mike Flanagan. Es un mundo que se encamina al final y es mejor estar con alguien para evitar la soledad.

"LA PEQUEÑA"

El otro estreno es una producción francesa. Nos cuenta las andanzas de un hombre mayor que viaja de Francia a Bélgica. Está dispuesto a todo para mantener viva la memoria de su hijo fallecido, y sale en busca de su esposa y futura madre, esperando un bebé mediante gestación subrogada. Busca lograr así un vínculo con su esperada nieta. La trama toca temas como el duelo, la paternidad y los dilemas é ticos que rodean la subrogación. Todo enmarcado en un contexto de conflicto emocional, muy bien resuelto, que logra seducir al espectador.

